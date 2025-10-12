Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Высокая духовность в сочетании с исконной народной мудростью — уникальная черта отечественной культуры», — обратил внимание белорусский лидер. Президент подчеркнул, что традиции и ценности своих предков белорусы бережно сохранили в сердцах и созидательной самоотверженной работой продолжают обогащать национальное искусство, которое стало неотъемлемой частью мирового наследия.

Сейчас в сфере культуры работают тысячи отличных специалистов, энтузиастов своего дела, констатировал глава государства. Благодаря их плодотворной неустанной деятельности и стремлению к расширению творческих горизонтов Беларусь знают далеко за ее пределами.

«Уверен, что и в дальнейшем своими талантом, опытом и увлеченностью вы будете вносить значительный вклад в развитие Беларуси, воспитывать у подрастающего поколения любовь к родным истокам и патриотизм, укреплять суверенное белорусское государство», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал работникам культуры здоровья, новых профессиональных побед, бесконечного вдохновения и благополучия.

Поздравление Президента Беларуси с Днем работников культуры