Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил гостей, участников и организаторов XXXI Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» с открытием этого крупнейшего осеннего форума. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что это мероприятие является знаковым масштабным событием, настоящим праздником добра и духовности, а также местом дружеских встреч, где царят красота и высокое искусство.

«Разнообразные фестивальные программы и творческие проекты открывают широкие возможности для культурного диалога между странами, объединяют мэтров и любителей кинематографа, вдохновляют на поиск новых идей и образов», — говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность, что «Лiстапад» и в этот раз продолжит свои лучшие традиции, позволит познакомиться со значимыми кинопремьерами года и в очередной раз тронет души своих поклонников.

Александр Лукашенко пожелал гостям, участникам и организаторам кинофестиваля крепкого здоровья, счастья и отличного настроения.