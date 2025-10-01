Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил граждан старшего поколения с Днем пожилых людей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«В год 80-летия Великой Победы мы с особым чувством благодарности отдаем дань уважения тем героическим поколениям, которые самоотверженно защищали страну, возрождали ее из руин, затем вкладывали все силы в становление Беларуси как независимого и процветающего государства, — говорится в поздравлении. — Ваши судьбы золотыми нитями вплетены в историю нашей общей Родины, мудрость и бесценный опыт стали прочным фундаментом единения и согласия в обществе».

Президент отметил, что представители старшего поколения сегодня продолжают вносить значительный вклад в развитие страны, передают свои знания молодежи, являются хранителями духовных традиций белорусского народа.

«Отдав много лет созидательному труду, вырастив детей и внуков, вы заслужили почет и уважение. Ваши социальное благополучие и качество жизни являются важнейшим приоритетом государства. Так будет и впредь», — заверил глава государства.

Александр Лукашенко в День пожилых людей пожелал всем мирного неба над головой, активного и здорового долголетия, взаимопонимания с родными людьми и счастья.

