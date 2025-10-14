Беларусь готова заключить большую сделку с США, но при этом ее интересы обязательно должны быть учтены. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, передает корреспондент БЕЛТА.





Говоря об отношениях Беларуси и США, Президент отметил, что тенденция возобновления двустороннего диалога приобрела «некоторый положительный импульс». Об этом, по его словам, уже говорилось не единожды, а когда придет время, общество об этом будет проинформировано детально. «Наверное, все-таки настало время что-то говорить по этому поводу. Но прежде чем что-то говорить о белорусско-американских отношениях и особенно перспективах этих отношений, я хотел бы сегодня с вами посоветоваться», — обратился Президент к участникам совещания.

Александр Лукашенко напомнил, что за последнее время в Минске состоялся ряд встреч со спецпосланниками Президента США. «Практика показала, что все эти контакты американцы проводят исключительно в прагматических целях, — обратил внимание он. — Безусловно, наша политика на возобновление отношений с США также должна будет строиться исключительно в белорусских интересах».

Вместе с тем Беларусь, по словам Президента, может идти на определенные компромиссы и первой делать шаги навстречу, ожидая от американцев, что они будут выполнять обещанное. Как это происходит, например, в случае с отменой санкций в отношении авиакомпании «Белавиа». «Заявили о том, что снимают санкции с «Белавиа», а «хвосты» какие-то остались. И Чергинец (генеральный директор авиакомпании. — Прим. БЕЛТА), и наши руководители «Белавиа» заявляют о том, что снятие данных санкций еще не полностью освобождает от каких-то глупых обязательств «Белавиа». И не всегда и не везде мы можем летать, ремонтировать или покупать. Американцы это признают. Они говорят: надо какое-то время для того, чтобы «хвосты» эти ликвидировать. Хорошо», — пояснил Александр Лукашенко.