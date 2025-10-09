Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Таджикистан. В Душанбе он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет 10 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
На рассмотрение глав государств Содружества вынесут около двух десятков вопросов. Накануне предстоящего в следующем году 35-летия Организации планируется рассмотреть ряд инициатив по укреплению ее международного позиционирования, в частности о создании формата «СНГ плюс» и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.
В повестке дня заседания также тематика энергетической безопасности, сотрудничества в военной сфере, в области пограничной безопасности, борьбы с транснациональной преступностью.
Один из наиболее значимых для Беларуси пунктов в повестке саммита — заявление глав государств СНГ в связи с предстоящим 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС. Будут обсуждены скоординированные действия стран Содружества при рассмотрении данной темы на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Отдельное внимание участники заседания уделят вопросам, касающимся текущей деятельности СНГ.