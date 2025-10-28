Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал безумной аферой закрытие Литвой границы. Об этом он заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.



«Конференцию ждали не только мы, участники. Но и наши оппоненты, которые внимательно сегодня наблюдают за Минском. Не все сегодня должны были добраться до Минска. Именно такую цель преследовали некоторые наши соседи, провернув эту безумную аферу с закрытием границы. И повод придумали абсурдный. Воздушные шары. Даже для такой мелкой страны, как Литва, это мелко», — сказал глава государства.

«Ответственно заявляю, что ни о какой чрезвычайной контрабанде речи нет. Но это много говорит о политическом потенциале нашей конференции», — добавил Александр Лукашенко.

