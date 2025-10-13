Руководители местной вертикали должны нести ответственность за все, что происходит на вверенной им территории, и внимательно работать с людьми. Такие акценты в их деятельности расставил Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что хорошо осведомлен о состоянии дел в конкретных районах и на предприятиях, где производятся кадровые изменения. И, определяя задачи для местной вертикали, Президент исходил том числе из опыта недавних рабочих поездок в регионы страны, в том числе в Шкловский район Могилевской области, где председатель райисполкома не был уверен относительно подчиненности одного из сельхозпредприятий — территориально оно в районе, но в то же время принадлежит Управлению делами Президента. «Оно может кому угодно принадлежать, но кадровую политику и порядок обеспечиваете там вы. Я хочу, чтобы вы это услышали», — обратился Александр Лукашенко к руководителям местной вертикали. В случае возникновения каких-то вопросов, разногласий или недопонимания глава государства посоветовал обращаться к его представителям на местах — помощникам и уполномоченным Президента.