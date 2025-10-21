Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем отца. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Этот праздник напоминает об ответственной роли мужчины в воспитании и поддержке детей, формировании их успешного будущего, — говорится в поздравлении. — Отцовские наставления и авторитет помогают в жизни определять верные ориентиры, достигать целей и преодолевать трудности».

Президент подчеркнул, что из поколения в поколение личный пример и доброе слово отца учат уважать старших, отвечать за свои поступки, любить и защищать Родину, гордиться ее историей и достижениями.

«Искренне признателен каждому из вас за труд и заботу о благополучии близких, для которых вы являетесь надежной опорой», — добавил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, мира и добра: «Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, согласие и взаимопонимание, а свет детской радости и родительского счастья озаряет родную Беларусь».

