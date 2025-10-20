Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам уголовной и административной ответственности». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Данный законодательный акт направлен на усиление охраны воздушного пространства Беларуси.

Устанавливается административная ответственность за незаконные ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов.

Законом также устанавливается уголовная ответственность за аналогичные действия, совершенные повторно после наложения административного взыскания.

Основные положения закона вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования.