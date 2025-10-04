«Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить. А возвращаться к полешукам — в лаптях ходить (как когда-то. — Прим. БЕЛТА) — не хочется. Поэтому надо Полесье в чувство приводить», — сказал глава государства.

Он напомнил о программе, которую в этом отношении реализуют в стране.

Глава государства подчеркнул важность мелиорации, особенно на Полесье. «Земли природе отдавать нельзя. У нас мелиорированные земли. Надо за ними ухаживать», — сказал белорусский лидер.

Он также заявил, что стоит нормально платить хозяйствам, которые берут на себя работы по мелиорации и обслуживанию мелиоративных систем. «Государственное дело — почва, земли, мелиорация. Государство должно заплатить. Вы помогаете вводить в севооборот земли. И на этом копейку можете заработать», — добавил Президент.

Как сообщалось БЕЛТА, в январе этого года была утверждена программа развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы. Она была разработана в соответствии с поручением Президента Беларуси.

Реализация документа нацелена на рост благосостояния и качества жизни населения районов Припятского Полесья: Ганцевичского, Лунинецкого, Столинского и Пинского районов Брестской области, Ельского, Житковичского, Калинковичского, Лельчицкого и Петриковского районов Гомельской области. Основа роста — повышение эффективности использования уникального природно-ресурсного потенциала, укрепление промышленного комплекса, внедрение лучших практик работы на земле, формирование комфортной среды, сочетающей особенности и преимущества сельского уклада жизни с городскими стандартами инфраструктурного обустройства и сервисного обслуживания. Еще одна цель — формирование долгосрочной основы устойчивого роста экономики.