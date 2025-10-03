Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2025» в Лельчицах с праздником урожая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«В этот день мы чествуем хлеборобов и отлично знаем, что за растущими колонками цифр в сводках с полей стоит титанический труд сельчан. В каждом собранном зернышке — частица вашей души, профессионализма и терпения», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что гомельская земля ежегодно вносит значительный вклад в хлебный каравай страны. «Вот и в нынешнем году, несмотря на раннюю посевную кампанию и дождливое лето, поля убраны, амбары загружены, перерабатывающие предприятия обеспечены сырьем. Это главная оценка работы агропромышленного комплекса области, лучшая награда за ваши усилия», — констатировал Президент.

Александр Лукашенко убежден, что такой урожай для аграриев Гомельской области не предел, потенциал юго-восточного региона намного выше. «Для достижения поставленных целей есть все необходимое: технологии, современное оборудование, методическая помощь ученых, но главное — трудолюбивые и рачительные люди с хозяйским подходом к делу», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент пожелал участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2025» в Лельчицах крепкого здоровья, счастья и успехов: «Пусть в каждом доме всегда царят достаток и радость, а земля щедро отвечает на вашу заботу богатыми урожаями во имя процветания Гомельщины и всей Беларуси».

