В аэропорту Душанбе Александра Лукашенко встречали премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, Посол Беларуси в Таджикистане Виктор Денисенко и другие официальные лица.

Кроме того, Александра Лукашенко приветствовали дети в национальных костюмах не только на родном, но и на белорусском языке. А торжественность встрече придало участие в ней роты почетного караула. Сам аэропорт украсили цветочными инсталляциями, выполненными в виде флагов тех стран, которые будут представлены на заседании Совета глав государств.

Как сообщалось БЕЛТА, на рассмотрение лидеров стран Содружества вынесут около двух десятков вопросов. Накануне предстоящего в следующем году 35-летия организации планируется рассмотреть ряд инициатив по укреплению ее международного позиционирования, в частности о создании формата «СНГ плюс» и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь приветствует инициативу о создании формата «СНГ плюс» в качестве новой платформы многостороннего сотрудничества Содружества с международными партнерами. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал 30 сентября на встрече в Минске с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ.

В повестке дня заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе также тематика энергетической безопасности, сотрудничества в военной сфере, в области пограничной безопасности, борьбы с транснациональной преступностью.

Про особенности и значение предстоящего саммита журналистам рассказал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. По словам главы внешнеполитического ведомства, это мероприятие имеет значение не только как переговорная площадка единомышленников, тех, кто возглавляет страны СНГ, в схожих условиях строит свою независимость и поэтому выстраивает сотрудничество в рамках этой международной организации по целому комплексу направлений. На полях саммита у глав государств есть возможность провести двусторонние встречи и обсудить вопросы отношений между странами.

Министр обратил внимание, что Содружество было основано почти 35 лет назад и за это время СНГ приобрело черты серьезной международной организации. Тем не менее организация не останавливается в своем развитии, чему есть целый ряд подтверждений. В частности, на предстоящем саммите будут подниматься вопросы о расширении возможностей для новых участников, о статусе других государств при СНГ.

«Дальше будут решения по более серьезному международному позиционированию СНГ. Будут обсуждаться вопросы сотрудничества с другими региональными организациями, придания статуса наблюдателя Шанхайской организации сотрудничества», — подчеркнул Максим Рыженков.

Кроме того, 9 октября в Душанбе запланировано очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ. В повестку заседания включены ключевые вопросы укрепления многостороннего взаимодействия в рамках Содружества.