Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА.

Конференция в этом году проводится 28-29 октября. Она уже стала одной из видных международных площадок для обсуждения актуальных вопросов региональной и глобальной стабильности.

В работе конференции принимают участие делегации более 40 государств и 7 международных организаций. Среди участников — министры иностранных дел, руководители интеграционных объединений, представители парламентов, исследовательских институтов и аналитических центров из Европы, Азии, Ближнего Востока.

Основная тема конференции — «Глобальный мировой (бес)порядок и головоломка евразийской безопасности». Дискуссии будут сосредоточены на анализе ключевых тенденций международных отношений, выработке подходов к формированию новой архитектуры безопасности, основанной на принципах равенства, неделимости и взаимного уважения.

Особое внимание будет уделено диалогу между Востоком и Западом, укреплению мер доверия и предотвращению конфронтации.

Белорусская сторона последовательно выступает за развитие нейтральной инклюзивной площадки, где представители различных государств и политических школ могут открыто обмениваться мнениями без давления и предвзятых оценок. Цель конференции — не добиться согласия любой ценой, а создать пространство, где можно быть услышанным, что сегодня приобретает особую ценность в условиях растущей международной турбулентности.