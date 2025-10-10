Президент Беларуси Александр Лукашенко, который находится с рабочим визитом в Таджикистане, примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Этот саммит многие называют особенным, и тому есть немало причин. Главы государств Содружества рассмотрят в Душанбе целый ряд вопросов, в числе которых, например, создание абсолютно нового формата «СНГ плюс» и предоставление ШОС статуса наблюдателя при СНГ. Какой будет повестка саммита лидеров стран Содружества, читайте в нашем материале.

На Совете глав государств СНГ планируют рассмотреть около двух десятков вопросов

Известно, что на рассмотрение лидеров стран Содружества вынесут около двух десятков вопросов. Накануне предстоящего в следующем году 35-летия организации планируется рассмотреть ряд инициатив по укреплению ее международного позиционирования, в частности о создании формата «СНГ плюс» и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.

В повестке заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе также тематика энергетической безопасности, сотрудничества в военной сфере, в области пограничной безопасности, борьбы с транснациональной преступностью.

Один из наиболее значимых для Беларуси пунктов в повестке саммита — заявление глав государств СНГ в связи с предстоящим 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС. Будут обсуждены скоординированные действия стран Содружества при рассмотрении данной темы на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

До прибытия белорусского лидера в Душанбе журналистам удалось пообщаться с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым. Глава белорусского МИД рассказал, в чем особенности и значение Совета глав государств СНГ в Душанбе: «Предстоящий саммит имеет значение не только как переговорная площадка единомышленников, тех, кто возглавляет страны СНГ, в схожих условиях строит свою независимость и поэтому выстраивает сотрудничество в рамках этой международной организации по целому комплексу направлений».

Министр обратил внимание, что Содружество было основано почти 35 лет назад и за это время СНГ приобрело черты серьезной международной организации. Тем не менее организация не останавливается в своем развитии, чему есть целый ряд подтверждений. В частности, на предстоящем саммите будут подниматься вопросы о расширении возможностей для новых участников, о статусе других государств при СНГ.

Кроме того, добавил министр иностранных дел, такие мероприятия — это прекрасная возможность для лидеров встретиться и решить двусторонние вопросы.

Формат «СНГ плюс» как платформа сотрудничества с международными партнерами

Как уже было отмечено, один из вопросов, вынесенных на саммит — создание формата «СНГ плюс». Подобные форматы уже существуют в других международных организациях, например «ШОС плюс» и «БРИКС плюс», поэтому его рассмотрение в рамках Содружества было лишь делом времени.

Ожидается, что «СНГ плюс» позволит странам подключиться к организации и как партнерам, и как наблюдателям. При этом формально они могут не состоять в Содружестве. Так, в «СНГ плюс» смогут войти члены ШОС и сама организация в целом.

К слову про Шанхайскую организацию сотрудничества. Как упоминалось, главы государств планируют рассмотреть на саммите вопрос о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ.

Александр Лукашенко уже высказывался об этом. Так, белорусский лидер 30 сентября провел встречу в Минске с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ. Среди вопросов, которые обозначил Президент Беларуси, была инициатива создания формата «СНГ плюс». Мнение главы государства о ней вполне однозначное — такой формат нужен.

«Беларусь приветствует инициативу наших казахстанских коллег о создании формата «СНГ плюс» в качестве новой платформы многостороннего сотрудничества государств — участников Содружества с международными партнерами», — сказал тогда Александр Лукашенко.

Мнением о перспективах «СНГ плюс» с журналистами делился и Максим Рыженков. «Время покажет, насколько этот формат будет востребован. Думаю, к нему есть интерес прежде всего у тех стран, которые находятся по периметру границы государств Содружества. Именно они тяготеют к тому, чтобы понимать, что у нас происходит, тяготеют к развитию трансграничного сотрудничества с нашим объединением», — считает глава МИД Беларуси.

Интерес к «СНГ плюс» могут проявить и те страны, которые являются единомышленниками государств Содружества, и здесь, считает Максим Рыженков, география может быть самой обширной.

Сопряжение интеграций и роль СНГ в создании справедливого мироустройства

Все на той же встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, Александр Лукашенко обратил внимание, что мировое большинство стремится к сотрудничеству на принципах равноправия, взаимоуважения, без диктата и угроз, незаконных ограничений и принуждения. И это подтвердил недавно состоявшийся в КНР саммит ШОС.

«Беларусь видит в СНГ и ЕАЭС серьезных участников процесса создания справедливого многополярного мироустройства, — заявил глава государства. — По сути, через ЕАЭС и СНГ сформировался многоуровневый механизм регионального взаимодействия, нацеленный на сопряжение интеграций».

По мнению белорусского лидера, СНГ должно закрепиться как авторитетная, влиятельная организация, на деле способствующая укреплению равноправных отношений в политической и гуманитарной сферах. Не исключено, что речь будет идти об укреплении роли организации на международной арене. Тем более Президент Беларуси регулярно об этом высказывается на подобного рода площадках.

На укрепление авторитета и веса Содружества Независимых Государств обращал внимание и министр иностранных дел Беларуси. «Было очень много разговоров о том, что СНГ создали для того, чтобы плавно обеспечить выход из Советского Союза. На самом деле мы видим, что проходит время и даже те страны, которые заявили о приостановлении своей работы в СНГ, выполняют целый ряд соглашений, которые дают им особые условия в торговой, таможенной сферах. Почему здесь не все так однозначно», — подчеркнул он.

Максим Рыженков обратил внимание и на тот факт, что с СНГ считаются другие организации, например ООН и ШОС. «Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Авторитет организации растет», — уверен министр.

