Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает страны Глобального большинства к объединению в отстаивании общих интересов. Соответствующие заявления глава государства сделал на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.





Президент подчеркнул, что страны Евразии и Глобального большинства действительно могут многое сделать. «Но самая большая проблема — мы в этом направлении очень слабо движемся, — сказал белорусский лидер. — Мы все понимаем, что мы не можем все время ходить, согнув колени, и прогибаться под одну страну или одного человека».

«Все мы понимаем, что могут эти санкции быть сегодня против других стран. Вот Индия не послушается и дальше будет закупать нефть не там, где надо, — могут и против нее ввести санкции. Полтора миллиарда с лишним человек! Все понимают, что завтра и военным путем (посмотрите на Венесуэлу) могут надавить. Все понимают, что к этому можем прийти. Ну так давайте объединимся, давайте будем создавать какую-то альтернативу, начиная от расчетов, и заканчивая определенной демонстрацией наших возможностей. А такие возможности есть», — уверен Александр Лукашенко.