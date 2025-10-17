Центр технического творчества детей и молодежи торжественно открылся в Минске. Участие в церемонии принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии открытия было задействовано специальное устройство — мехатронная система. Это символический механизм, который открыл двери для всех, кто стремится к познанию мира технологий и инноваций. Вместе с главой государства в запуске устройства участвовали двое учащихся центра. После нажатия на рычаг все шестеренки пришли в движение. Из механизма появилась «рука робота» с еще одной шестеренкой. Ее вручили главе государства в знак памяти о символичном моменте.

Минский городской Центр технического творчества детей и молодежи создан на месте бывшего автовокзала «Восточный». Здание было реконструировано и оснащено необходимым оборудованием. Центр занимает помещения общей площадью более 7,2 тыс. кв.м.

В центре открыты 18 учебных лабораторий по различным направлениям инновационного технического творчества. В их числе авиа-ракетомоделирование, автомототехника, судомоделирование, робототехника, конструирование и эксплуатация беспилотников, архитектура и промышленный дизайн, программирование, мехатроника, энергетика. На территории рядом с центром размещены специализированные уличные площадки.