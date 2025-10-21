Президент Беларуси Александр Лукашенко внес в парламент законопроект «Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Поручение о подготовке данного законопроекта глава государства дал по итогам проведенной ранее масштабной ревизии законодательства. Работа над документом велась практически год.

Ключевые новации законопроекта направлены на обеспечение компактности и качества законодательства.

Непосредственная разработка осуществлялась Национальным центром законодательства и правовой информации при участии Администрации Президента, Совета Министров, двух палат парламента, Верховного Суда, генеральной прокуратуры, иных государственных органов. Использованы предложения, поступившие от 66 ведомств, зарубежный опыт и научные наработки.