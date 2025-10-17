Предприниматели из приграничного Подляского воеводства (северо-восток Польши, с административным центром Белосток) записали видеообращение с требованием к польским властям открыть пункты пропуска с Беларусью в данном регионе. Об этом говорится в материале на сайте Polskie Radio Bialystok.

Активисты из «Конфедерации» и «Национального движения» в обращении подчеркнули, что местные предприятия постоянно терпят убытки из-за закрытия границы с Беларусью, поэтому крайне важно вновь открыть пограничный переход.

Белосток остался без туристов

Из-за решения польских властей Белосток остался без внимания туристов, приезжающих за покупками, отмечают предприниматели.

«Региону необходимо такое решение, поскольку открытие границы — это сигнал туристам, предпринимателям и инвесторам о том, что Подляское воеводство безопасно, открыто и готово к сотрудничеству», — подчеркнул представитель «Конфедерации» Збигнев Касперчук.

«Мы всецело поддерживаем предпринимателей Подляского воеводства, которые все еще ждут открытия границ. Они продолжают требовать соблюдения своих прав — возможности возобновить бизнес и вернуть регион к нормальному функционированию. Предприниматели ждут конкретных действий и реального импульса. Им могло бы стать открытие пограничных переходов с Беларусью в Подляском воеводстве», — цитирует Касперчука издание Kurier Poranny.

Регион ежегодно терпит убытки почти $275 млн

Согласно оценкам предпринимателей, Подляское воеводство ежегодно теряет из-за закрытия границ около 1 млрд злотых (почти $275 млн). Отмечают, что регион в основном формируют малые и средние предприятия, которые ориентированы на бизнес, связанной с границей: перевозки, сервис, кафе, отели. Поддержку бизнес воеводства не получает. Деньги официальная Варшава тратит на строительство заборов. Пятиметровый барьер на границе с Беларусью называют бессмысленным и неоправданными инвестициями.

Требование открыть границу поддерживает и польское объединение предпринимателей «Объединенный Восток». «Непостижимо, почему в Люблинском воеводстве пограничные переходы с Беларусью открыты, а в Подляском — нет. Весь регион терпит убытки, поскольку так называемые шопинг-туристы, пересекающие границу в Тересполе, отправляются за покупками в Бяла-Подляску или сразу в Варшаву. Белосток обходят стороной. Между тем, до закрытия пограничного перехода «Бобровники» через него ежегодно проходило более миллиона человек», — говорит Эвелина Грыгатович из группы «Объединенный Восток».

Польские власти игнорируют призывы бизнеса

Представитель «Конфедерации» в Подляском воеводстве Шимон Поплавский, напомнил, что предприниматели давно требуют открытия пограничных переходов с Беларусью, но их требования остаются без ответа. «Правительство и представители власти нашего воеводства продолжают нас игнорировать, — цитирует Kurier Poranny слова Поплавского. — Полякам, и особенно жителям Подлясья, не нужны подачки. Мы хотим лишь возможности заниматься собственным бизнесом».

«Мы не хотим притворства, мы хотим нормальной жизни. Мы не забытый регион. Мы — полноправная часть Польши и, как и любое другое воеводство, хотим работать, жить и действовать. У нас есть ресурсы, мотивация и силы. Не хватает только политического решения об открытии границы», — заявил Кароль Прушиньский, активист «Конфедерации».

Тем временем министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский, присутствовавший на пограничном переходе в Половце 15 октября, заявил, что граница будет открыта, когда сложатся благоприятные обстоятельства.

belta.by