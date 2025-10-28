«Особое внимание обращает на себя ряд инициатив, выдвинутых белорусским Президентом. И прежде всего предложение о необходимости запрета любых санкций в отношении поставок продуктов питания и медикаментов. В том числе и через третьи страны.

Под декларациями о демократии и человеколюбии наиболее развитые страны, пользуясь своим технологическим преимуществом, по сути, ставят население ряда развивающихся стран на грань выживания. В первую очередь, это относится к государствам Африки и Азии. Ограничивая, а то и вовсе запрещая экспорт медицинских препаратов и продовольствия из таких стран, как Беларусь и Россия, они обрекают большинство населения в этих неблагополучных регионах на медленную мучительную смерть. Известно же, что любые санкции в первую очередь негативно сказываются на благосостоянии и самочувствии простых людей. Такие действия мало чем отличаются от осуждаемой во всем мире политики геноцида и этноцида, а потому должны быть категорически запрещены международным сообществом».

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь