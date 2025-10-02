Магнитная буря на нашей планете не прекращается уже более 50 часов. Начинаясь во вторник утром, геомагнитные возмущения продолжаются с перерывами и варьируются от среднего до сильного уровня (G1–G3), сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.





Какова причина геомагнитного шторма?

Главной причиной таких колебаний остается аномально высокая скорость солнечного ветра, которая достигает 700–800 км/с, а порой поднимается и до 900 км/с — это в 2–3 раза выше обычных значений. По мнению ученых, такая интенсивность связана с усиленной вспышечной активностью на Солнце и прохождением Земли через крупную корональную дыру, которая сформировалась на солнечной поверхности.

Прогноз на ближайшие дни

Отмечается, что текущие вспышки не превышают M-класса, что считается менее опасным по сравнению с мощными X-классами. Эксперты прогнозируют, что при отсутствии мощных солнечных выбросов геомагнитная обстановка начнет стабилизироваться в течение ближайших 1–2 суток.

