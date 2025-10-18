О том, какая ответственность предусмотрена ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь за нарушение правил дорожного движения, рассказывает председатель суда Буда-Кошелевского района Святослав Данич:

– За истекший период этого года на территории района произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли люди. Одно из ДТП было совершено водителем, управлявшим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В нем пострадали три человека, двое из них несовершеннолетние. Во втором ДТП по вине тракториста погибли два человека, находившихся в транспортном средстве. По данным фактам возбуждены уголовные дела в отношении виновных по ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

За нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения, согласно ч. 1 указанной статьи, виновное лицо наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет, или лишением свободы на тот же срок.

В соответствии с ч. 2 данной статьи за то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, виновному лицу грозят исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Согласно ч. 3 за совершение деяния, предусмотренного ч.1 настоящей статьи, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц, виновное лицо наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Часть 4 этой статьи предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения. За это виновному лицу грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с ч. 5 деяние, предусмотренное ч. 4 настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Следует отметить, что под транспортным средством понимается механическое транспортное средство, предназначенное для движения по дороге и для перевозки пассажиров, грузов или установленного на нем оборудования, а также шасси транспортного средства и самоходная машина.

Подготовила Татьяна ТИТОРЕНКО