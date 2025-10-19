Своими жизненными историями с читателями делятся жительницы района.

Иметь большую семью – это счастье, по-другому уже и не мыслю свою жизнь



Так ответила на мой вопрос многодетная мама, приемный родитель отдела образования райисполкома Татьяна Кучерова. Пока мы беседуем, трехмесячный Юра с улыбкой на личике дремлет в нежных и теплых маминых руках, чувствуя защиту и спокойствие. В семье малыш появился недавно. «Пусть он еще совсем маленький, не умеет говорить, но я вижу, как он растет, взрослеет, и душа наполняется радостью, – делится Татьяна Валерьевна. – Никогда не думала, что так сложится судьба. Когда появился первый приемный ребенок, это событие в нашей семье восприняли как само собой разумеющееся. Очень дорожу поддержкой супруга Николая, с ним мы идем по жизни вместе уже 35 лет, мамы, которая также поддержала мое решение тогда и сейчас всегда рядом. Спустя годы могу сказать: приемный родитель – не просто профессия, это и двойная ответственность, и двойная радость. Это определенное состояние души и желание быть просто мамой, как у героини Нади Кругловой в фильме «Однажды двадцать лет спустя».

В семье Кучеровых не делят детей на родных и приемных, заботы и ласки хватает на всех. Правду говорят: материнское сердце не знает границ. Сейчас в их семье растут двое мальчишек: Юра и Сережа. В воспитании младших помогают старшие Максим, Любовь и Анастасия. Все они очень дружны между собой.

Моя собеседница делится сокровенным: на первый день рождения сестренки Максим подарил маме подарок с надписью: «Мамуле за то, что подарила нам Настюху». Эту коробочку, как драгоценность, Татьяна Валерьевна бережно хранит. К слову, старший сын сам уже многодетный папа. Так что Татьяна и Николай Кучеровы не просто родители, но и любящие дедушка и бабушка четверых внуков.

Единственное, чему пока не научилась моя собеседница, – отпускать детей в семьи – в биологические или при усыновлении. «Понимаю, что попали в хорошие руки, к любящим родителям, но они навсегда остаются в моем сердце», – говорит Татьяна. Поэтому, если ребята, став уже взрослыми, самостоятельными, стремятся к общению, приезжают в гости, как дочь Кристина, их всегда рады видеть в доме Кучеровых.

Безусловно, приемные родители не должны полагаться только на свои знания и опыт: они общаются с другими приемными родителями, посещают специальные занятия, «Школу замещающего родителя», составляют планы, заполняют отчеты, тесно взаимодействуют с социально-педагогическим центром района. И вовсе не обязательно иметь педагогическое образование, главное – быть хорошими мамой и папой и иметь желание дать детям любовь и заботу.

Татьяна Кучерова советует тем родителям, кто желает принять детей в свою семью, не бояться сделать первый шаг: это благородное и благодарное дело. «Так вы сможете разделить свою любовь, свой дом с детками, которые об этом мечтают», – подчеркивает она.

Чтобы стать приемным родителем, нужно обратиться в отдел образования райисполкома или в Буда-Кошелевский социально-педагогический центр по ул. Совхозной, 29 (тел. 8 (02336) 7-80-39).

Всё и везде успевать и решать несколько задач одновременно

По мнению жительницы Старой Буды Натальи Хомяковой, именно такими качествами должна обладать современная мама. И небезосновательно: у моей собеседницы трое детей – 13-летний сын Михаил, 8-летняя Анна и младший Иван трех с половиной лет. Дружное семейство обосновалось на малой родине главы семьи.

Наталья Александровна родом из д. Зябровка Гомельского района. После окончания университета по распределению начинала работать учителем физики и информатики. С супругом Максимом Александровичем уже 13 лет вместе. И один из принципов, которого они придерживаются все годы семейной жизни, – принимать решения и делать все сообща. В 2019 году как молодая семья участвовали в районном конкурсе «Властелин села», одержали победу и защищали честь района на областном этапе, где стали третьими. Третье место заняли в районном конкурсе и в следующем году.

«Что касается деток, то хотели сына, дочь. Потом появился младший Ванюшка, о чем нисколько не жалеем. Как можно жалеть о рождении ребенка?! Он не дает скучать, жизнь заиграла для нас новыми красками. Не дает расслабиться ни на минуту, поэтому маме нужно быть всегда в тонусе», – отмечает моя собеседница.

Все годы супружеской жизни Максим и Наталья живут с родителями главы семейства: делят быт, радостные события, решают проблемы. Наталья Александровна уважает и благодарит их за поддержку и житейскую мудрость. Кстати, кухня вопреки расхожему мнению, что двух хозяек в доме не бывает, у них общая.

С марта этого года Наталья Хомякова трудится в Кривском сельисполкоме управляющим делами, до этого была инспектором в Губичском. «Работать с людьми – та еще наука, – делится она. – Основной принцип, которым я руководствуюсь, – выслушать, не воспринимать в штыки, не раздражаться, не грубить, а все спокойно и доходчиво разъяснять».

Уже сейчас, помимо родительской любви, которую супруги дают своим детям, они постепенно возлагают на них определенные обязанности: убрать игрушки, навести порядок в комнате, помочь младшим. И это правильно: это дисциплинирует и пригодится им в будущем. Тем более что уже год Максим Александрович вахтовым методом работает в ОАО «Буровая кампания «Дельта», часто отсутствует дома, и вся нагрузка ложится на маму. Дети скучают по папе и очень ждут его возвращения.

Наталья Александровна водит автомобиль, что позволяет ей быть мобильной и самостоятельной в бытовом плане: поездки в областной центр за покупками, в медучреждения, парк или на карусели и, конечно, к маме в Зябровку. «Никогда не говорю ей, что едем в гости. Готовим сюрприз», – с нежностью в голосе отзывается о родном человеке моя героиня.

От своей мамы она переняла стойкость характера: проблемы и жизненные неурядицы не должны угнетать, наоборот, они закаляют и делают нас сильнее. И второе правило – если взялся за что-то, нужно сделать его до конца и хорошо.

Как признается Наталья Александровна, неожиданным, но приятным событием для нее стало приглашение на торжественное мероприятие, посвященное Дню матери. Среди других женщин она была удостоена чести получить благодарственное письмо из рук главы района за нелегкий материнский труд. В Неделю родительской любви Наталья Хомякова желает всем мамам и папам мирного неба, терпения, здоровья – тогда есть силы и желание заниматься с детками и просто наслаждаться жизнью.

Две дочки и два сыночка

Материнское счастье жительницы аг. Пенчин Светланы Альховской – в ее четверых детях. О том, что будет многодетной мамой, не думала и не мечтала. Но супруг Николай, с которым они вместе шагают по жизни уже 20 лет, хотел мальчишек. Хотя, безусловно, был очень рад и рождению дочерей. Они уже выросли и вылетели из родительского гнезда: старшая Татьяна – студентка аграрного университета в Санкт-Петербурге, будущий садовод-виноградарь, младшая Анастасия учится в Минске в областном колледже на технолога пищевой и перерабатывающей промышленности и планирует дальше поступать в вуз по профессии. Девушки нечасто бывают дома, но всегда созваниваются с родителями, делятся с ними новостями. А сыновья супругов Альховских еще школьники: Алексей – восьмиклассник, Тимофей учится в 6-м классе. Сегодня они первые папины помощники, хотя особых хлопот не доставляют и маме: хорошо учатся, а младший еще старается и что-то вкусненькое испечь – пирог или кексы.

Светлана Александровна, можно сказать, с детства в профессии: отец работал трактористом, мама – дояркой. Девчонкой бегала на ферму ей помогать. Профессия сложная, но любимая, признается моя героиня. После окончания Речицкого сельскохозяйственного колледжа получила профессию зоотехника и работала в хозяйстве зоотехником-селекционером, главным зоотехником. Сегодня трудится бригадиром на товарной ферме в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». Под ее опекой 620 телят в возрасте от 3 месяцев до осеменения. А под началом Светланы Альховской работают 12 человек: животноводы, ночные сторожа. Основная задача коллектива фермы – надлежащее кормление и содержание, минимальный падеж и обеспечение среднесуточных привесов.

И Светлана, и ее муж Николай росли в многодетных семьях. Возможно, этот фактор повлиял на их решение растить четверых детей. К тому же они оба уверены в том, что в больших семьях все немного иначе: поддержка и взаимопомощь чувствуются сильнее, старшие опекают младших, горой стоят один за одного.

Светлана Альховская рассказывает, что в их семье все праздники отмечают вместе. И неважно, какой подарок она получит от сына или дочери – тортик, цветы или поздравление по телефону, ей очень дорого внимание близких людей. А еще моя собеседница счастлива тем, что рядом, буквально на соседней улице, живет ее мама. Именно от нее она переняла такие качества, как трудолюбие и ответственность. Несмотря на занятость, навещает родного ей человека каждый день. Ведь так хочется, будучи самой уже мамой, чувствовать себя под надежной защитой. В Неделю родительской любви Светлана Альховская желает всем мамам и папам здоровья, радости от детей и внуков и побольше поводов для гордости за них.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора и Татьяны Карловской