Около 50 осколков извлекли у подростка, пострадавшего от взрыва петард в Шкловском районе. Об этом сообщили врачи в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

Медики оказывают необходимую помощь двум школьникам, которые серьезно травмированы в результате эксперимента с порохом от петард. Инцидент произошел в агрогородке Черноручье Шкловского района днем 19 октября. В результате взрыва у парней 13 и 14 лет диагностированы ожоги, рваные раны и порезы.

Один из пострадавших госпитализирован в Республиканский центр по лечению огнестрельной и минно-взрывной травмы на базе Главного военного клинического медцентра в Минске. Второй подросток находится в Могилевской областной детской больнице. Школьника уже прооперировали. Хирурги за три часа извлекли около полусотни осколков.

Как отметил главный врач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско, ортопеды-травматологи и хирурги провели хирургическую обработку ран. На сегодняшний день серьезных повреждений, угрожающих жизни, у ребенка нет. Он дальше будет проходить лечение в областной детской больнице в Могилеве.

Только в Могилевской области с начала года от петард пострадали девять человек. Медики в очередной раз призывают родителей напомнить своим детям правила безопасности.