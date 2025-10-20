В Польше растет уровень бедности — около 5 млн поляков живут в нищете. При этом 975 тыс. человек из них слишком «богаты», чтобы получать социальную помощь от государства. Об этом сообщает интернет-портал Wirtualna Polska со ссылкой на последний отчет «Poverty Watch 2025», подготовленный Польским комитетом Европейской сети по борьбе с бедностью (EAPN Polska).

«Этот рост — предупреждение о том, что игнорирование проблемы бедности может плохо закончиться», — заявил председатель EAPN Polska. По его словам, «общее число крайне бедных и нищих поляков увеличилось с 4,6 млн до 5 млн».

В материале портала говорится, что проблема маргинализации некоторых крайне бедных поляков усугубилась. Из-за редкой корректировки критериев получения социальной помощи, которая проводится раз в три года, почти миллион поляков теперь считаются одновременно крайне бедными и слишком «богатыми», чтобы соответствовать государственным требованиям к доходу для получения поддержки от государства.

По информации портала, в крайней нищете живут 1,9 млн человек. А это значит, что денег не хватает на все: жилье, еду, самую дешевую одежду и обувь, даже на лекарства.

«Очевидно, что положение менее обеспеченных домохозяйств не улучшается», — заявил председатель EAPN Polska. Он указал, что «это особенно сильно сказывается на таких группах, как пенсионеры и люди с ограниченными возможностями (и их семьи)».

Авторы отчета «Poverty Watch 2025» отмечают, что среди пожилых людей (старше 65 лет) уровень крайней бедности стагнирует, а уровень относительной бедности вырос с 11% (830 тыс. человек) до 12,7% (981 тыс. человек). Это подтверждает, говорится в документе, что индексация пенсий и увеличение пособий по постоянной социальной помощи оказались недостаточными для решения проблемы.

В наиболее сложной ситуации оказались домохозяйства с людьми с ограниченными возможностями — уровень относительной бедности среди них достиг 16,8%.

Портал отмечает, что данные в докладе основаны преимущественно на официальной статистике, опубликованной национальными и международными агентствами, что исключает возможность субъективных мнений. Каждый отчет EAPN Poland содержит рекомендации экспертов для правительств. В последнем докладе авторы призывают к немедленному переходу от разовых мер к стабильной системе, основанной на социальных правах.

Польша до сих пор не ратифицировала пересмотренную Европейскую социальную хартию, тем самым избегая юридически обязывающих обязательств перед собственными гражданами, таких как доступ к эффективному социальному обеспечению, достойному жилью и ликвидации крайней нищеты и бездомности.

В последнем отчете также отмечены недостатки польских стратегических документов по борьбе с бедностью и социальной изоляцией на национальном, региональном и местном уровнях. Отмечается, что эти проблемы присутствуют и в проекте Стратегии развития Польши до 2035 года, где цели, связанные с сокращением бедности и неравенства, полностью отсутствуют.

belta.by