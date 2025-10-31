Визит стартовал с лекции для студентов ГГУ имени Ф.Скорины.

Как отметил глава ведомства, за последнее время мировая экономика изменилась кардинально, таких мощных перемен она не знала долгие десятилетия. Министр обсудил со студентами ключевые направления в торгово-экономических отношениях, инвестиционной политике, прогнозировании социально-экономического развития.

Сегодня Россия совместно с белорусскими партнерами формирует архитектуру стратегического взаимодействия, охватывающего все сферы жизни. Наша общая цель, отметил Максим Решетников, – создать прочную основу для устойчивого развития.

Программа визита насыщенная. Ожидается встреча с руководством области и проведение совместного заседания министерств России и Беларуси, гости также ознакомятся с промышленным потенциалом региона, посетят «Гомсельмаш».

