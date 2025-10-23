В организации школьного питания нет необходимости проводить какие-то глобальные изменения. Такое мнение высказал журналистам министр образования Андрей Иванец по итогам совещания Президента Беларуси Александр Лукашенко с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее контролирующие органы докладывали главе государства, что в системе организации школьного питания имеются определенные недостатки, есть претензии к качеству блюд и работе персонала столовых, комбинатов школьного питания. В связи с чем Президент ставил задачу ответственным должностным лицам усилить контроль в этой сфере.

По словам министра образования, в последние годы проведена серьезная работа по совершенствованию подходов к организации школьного питания. В частности, расширен перечень разрешенных блюд, так называемых технологических карт, проведена модернизации пищевых блоков, столовых, предприняты шаги по укомплектованию профессиональными кадрами (порядка 1,5 тыс. поваров в прошлом году повысили квалификацию). «Школьники имеют возможность получить даже те блюда, которые ранее невозможно было представить в школьных столовых», — заметил министр. Практически каждая третья школа получила за последние два года модернизированный пищеблок.

На вопрос, стоит ли ожидать в ближайшее время каких-то глобальных изменений в организации школьного питания, Андрей Иванец ответил отрицательно.

/Будет дополнено/.