С руководителем ведомства встретился председатель облисполкома Иван Крупко.

На повестке — вопрос строительства и реконструкции пожарных аварийно-спасательных частей в области, в том числе в Житковичах. Кроме того, говорили об оснащении частей и постов МЧС региона техникой и современным оборудованием, боеготовности подразделений к выполнению задач по предназначению. Министр подчеркнул, что одним из приоритетов работы ведомства является создание комфортных условий труда для спасателей в районах.

Одна из важных тем встречи — мероприятия, посвященные сороковой годовщине аварии на ЧАЭС, которые будут проводиться в следующем году. В их числе — продолжение работ по восстановлению пострадавших территорий, памятные события.

Гомельщина официально