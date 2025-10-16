Министерство образования утвердило перечень специальностей общего высшего и специального высшего образования, на которые дети, освоившие программы дополнительного образования для одаренных детей и молодежи в «Национальном детском технопарке», могут поступать без вступительных экзаменов. Это обусловлено постановлением Министерства образования от 28 августа 2025 года №153, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Без вступительных экзаменов на смежные специальности, установленные в документах, смогут поступать ученики 15 образовательных программ. Среди них: «Авиакосмические технологии», «Архитектура и дизайн», «Биотехнологии», «Виртуальная и дополненная реальность», «Зеленая» химия», «Инженерная экология», «Информационная безопасность», «Информационные и компьютерные технологии», «Лазерные технологии», «Машины и двигатели», «Автомобилестроение», «Наноиндустрия и нанотехнологии», «Природные ресурсы», «Робототехника и Электроника и связь», «Энергетика будущего».

Также постановлением утверждены инструкции о порядке проведения собеседования с иностранными абитуриентами и лицами без гражданства, о порядке проведения собеседования с выпускниками профильных классов профессиональной направленности, а также о порядке проведения собеседования с учениками, которые учились в Национальном детском технопарке.

Документ вступает в силу после официального опубликования.