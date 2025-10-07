В Министерстве транспорта и коммуникаций пояснили новшества в правилах нахождения граждан в зонах проезда и перехода через железнодорожные пути, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Корректировки внесены постановлением ведомства от 18 июля 2025 года №50 «Об изменении постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 30 июня 2015 года №27». В частности, нормы, регулирующие переход через железнодорожные пути по железнодорожным пешеходным переходам, корректируются с учетом терминологии, применяемой в ПДД.

Устанавливается, что при переходе по железнодорожным пешеходным переходам граждане должны держать сопровождаемых детей, не достигших 14-летнего возраста, за руку или на руках (если не используется детская коляска). Запрещается пересекать железнодорожные пути при работающем световом сигнале красного цвета (при его наличии), а также если в пределах видимости приближается состав; передвигаться на мотоблоках, мотоциклах, мопедах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках, лыжах, другом спортивном инвентаре, а также с использованием средств персональной мобильности (за исключением инвалидных колясок). Не допускается в это время пользоваться мобильными телефонами, наушниками (кроме слуховых аппаратов), планшетными компьютерами и иными электронными устройствами.

Для уменьшения случаев травматизма, аварий, дорожно-транспортных происшествий и иных инцидентов на железной дороге в зонах повышенной опасности не разрешается пользоваться наушниками (кроме слуховых аппаратов), находясь на пассажирской платформе, проникать в производственные помещения и на огражденную территорию объектов инфраструктуры, которые не предназначены для обслуживания, в кабины управления транспортными средствами железнодорожного транспорта.

Нельзя проникать на территорию и в помещения электроустановок, открывать электрощиты, прыгать с пассажирской платформы и находиться под ней, использовать пиротехнические изделия, пользоваться лазерными указками, выжигать сухую растительность, разводить костры в полосе отвода железной дороги. Ограничен и лов рыбы с железнодорожного моста, под ним, в реке, канале, протоке в пределах 50 метров в обе стороны от границ моста, в пределах запретной зоны, обозначенной по берегам предупредительными табличками, за исключением соревнований по спортивному рыболовству. Также запрещено купание в этих местах и нахождение на устоях и опорах мостов, в запретных зонах.

Также изменения касаются установки на железнодорожных путях железнодорожных тормозных башмаков и устройств принудительного схода железнодорожного подвижного состава (сбрасывающие башмаки), использования радиочастотного спектра (в том числе с применением высокочастотных устройств гражданского назначения как в зонах повышенной опасности, так и вне этих зон) и др.

Правила дополнены нормами, регулирующим порядок выпаса сельскохозяйственных животных вблизи железнодорожных путей и прогона сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути.