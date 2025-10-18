Министерство юстиции 21 октября в День отца проведет в формате прямой телефонной линии акцию по бесплатному консультированию граждан, сообщили БЕЛТА в Минюсте.

В ходе консультирования, которое пройдет с 10.00 до 12.00, граждане смогут получить ответы на интересующие их вопросы, не требующие ознакомления с документами.

По вопросам нотариальной деятельности можно обращаться по телефону 8 (017) 200 89 71; регистрации актов гражданского состояния — 8 (017) 200 06 18; легализации (апостилирования) официальных документов, составленных на территории Беларуси, — 8 (017) 211 01 93; принудительного исполнения исполнительных документов — 8 (017) 200 06 17.

Бесплатные консультации также можно получить в главных управлениях юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов, в нотариальных конторах, нотариальных бюро и юридических консультациях страны.