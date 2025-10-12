Увлечь, вдохновить и передать свои опыт и знания – такую цель ставит перед собой культорганизатор Рогинского ЦНТ Татьяна Сорокина в работе с населением, и особенно с подрастающим поколением.

С тех пор, как 1 сентября 1997 года она переступила порог тогда еще Рогинского сельского клуба, этот принцип для нее остается неизменным. Она одна из тех, кто, однажды выбрав профессию, остается верен ей и сегодня. Татьяне Павловне дорого здесь всё: зрительный зал, сцена, по которым она пройдет даже с закрытыми глазами, холл с краеведческим уголком и выставками.

В профессиональной деятельности моей героини были победы и награды в областных конкурсах и на районном уровне. В 2022 году на слете передовиков Татьяна Сорокина стала лучшим работником в сфере культуры. Но все же главной своей наградой она считает благодарные отзывы односельчан.

Татьяна Павловна ценит маленький, но дружный коллектив ЦНТ, вокальные и танцевальные коллективы «Родник», «Карамельки», «Веселые ребята». А еще она дорожит бесценным творческим багажом, собранным за годы работы: сценариями, песенным репертуаром, видеотекой, сценическими костюмами, реквизитом, который не поместится уже, наверное, и в кузов грузовика. Только за последний летний сезон совместно с библиотекой, школой культработники подготовили для ребят не один десяток интересных и познавательных мероприятий. Обслуживание малонаселенных пунктов, проведение в них Дня деревни, концертные выступления перед сельскими тружениками в полях или на животноводческих объектах – это особая, по мнению моей собеседницы, область деятельности работников культуры.

Как профессионал Татьяна Сорокина среди важнейших задач видит не просто планирование и проведение мероприятий, а взаимодействие с посетителями и создание мотивации у них к участию в культурной жизни не только учреждения, но и всего Рогинского сельсовета. По ее словам, сегодня, когда меняется само понимание культурного досуга, культработники должны искать современные формы, которые будут интересны каждой возрастной категории.

Пользуясь случаем, Татьяна Сорокина поздравляет коллег с профессиональным праздником, желает им развиваться, воплощать в жизнь новые идеи и увлекательные проекты, дарить людям хорошее настроение. Благодарит коллектив ЦНТ, предприятия и организации за совместную плодотворную работу, родителей – за понимание и поддержку, участников художественной самодеятельности – за искреннее стремление дарить людям радость.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора и Татьяны Карловской