А какой он? В преддверии Дня отца корреспондент «Авангарда» поинтересовалась у юных будакошелевцев.

Макар МАКСИМЕНКО, 6 лет:

– Мой папа самый лучший. Мы любим с ним играть в футбол, это очень весело. А еще он добрый и заботливый, смелый и сильный. Когда я вырасту, хочу быть таким, как папа.





Софья ВАНАКОВА, 7 лет:

– Жизнерадостный и добрый человек. Мы с мамой его очень сильно любим. А еще он иногда становится волшебником – и тогда происходят настоящие чудеса. Папа у меня самый лучший.

Арсений КУРИЛЕНКО, 13 лет:

– Для папы дом и семья – самое важное в жизни. Он стремится создать уют и тепло вокруг нас, дарит нам радость. Еще он всегда готов прийти на помощь и поддержать словом и делом. Я люблю папу и поздравляю его с праздником.

Ирина СНЕЖНАЯ

Фото автора