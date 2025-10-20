А какой он? В преддверии Дня отца корреспондент «Авангарда» поинтересовалась у юных будакошелевцев.
Макар МАКСИМЕНКО, 6 лет:
– Мой папа самый лучший. Мы любим с ним играть в футбол, это очень весело. А еще он добрый и заботливый, смелый и сильный. Когда я вырасту, хочу быть таким, как папа.
Софья ВАНАКОВА, 7 лет:
– Жизнерадостный и добрый человек. Мы с мамой его очень сильно любим. А еще он иногда становится волшебником – и тогда происходят настоящие чудеса. Папа у меня самый лучший.
Арсений КУРИЛЕНКО, 13 лет:
– Для папы дом и семья – самое важное в жизни. Он стремится создать уют и тепло вокруг нас, дарит нам радость. Еще он всегда готов прийти на помощь и поддержать словом и делом. Я люблю папу и поздравляю его с праздником.
Ирина СНЕЖНАЯ
Фото автора