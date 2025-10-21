Ингредиенты:

— фарш — 500 г.,

— чеснок — 1 зубчик,

— яйцо — 1 шт.,

— сметана — 2 ст.л.,

— сыр твердый — 100 г.,

— соль, перец — по вкусу.⠀

Приготовление:

1. Грибы мелко нарежьте и обжарьте в растительном масле до готовности. Посолите и добавьте сметаны.

2. Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, пропущенным через пресс чесноком, яйцом, солью и перцем. Все перемешайте до однородного состояния, сформируйте плоскую котлетку с углублением в центре (как гнездышком).

3. В каждое гнездышко закладываем грибную начинку, сверху кружок помидора, смазать сметаной, перемешенной с тертым сыром.

4. Помещаем гнездышки в форму застеленную пергаментом и запекаем 30-40 минут при 180 градусах.