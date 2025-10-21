Ингредиенты:
— фарш — 500 г.,
— чеснок — 1 зубчик,
— яйцо — 1 шт.,
— сметана — 2 ст.л.,
— сыр твердый — 100 г.,
— соль, перец — по вкусу.⠀
Приготовление:
1. Грибы мелко нарежьте и обжарьте в растительном масле до готовности. Посолите и добавьте сметаны.
2. Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, пропущенным через пресс чесноком, яйцом, солью и перцем. Все перемешайте до однородного состояния, сформируйте плоскую котлетку с углублением в центре (как гнездышком).
3. В каждое гнездышко закладываем грибную начинку, сверху кружок помидора, смазать сметаной, перемешенной с тертым сыром.
4. Помещаем гнездышки в форму застеленную пергаментом и запекаем 30-40 минут при 180 градусах.