В Гомельской области такой жилой фонд составляет 40 тысяч помещений, он сформирован за счет неприватизированного жилья и прирастает за счет вновь построеннных квартир.

Более трех тысяч жилых помещений не заселены. Для вовлечения в хозяйственный оборот пустующих домов и квартир проводится текущий ремонт.

«Требуется дополнительное обследование по арендному жилью, после которого в каждом районе необходимо составить план по каждому объекту. Если сносить, то в соответствии с комиссионным решением, если ремонт, то своевременное его выполнение с указанием источников финансирования», – подытожил председатель облисполкома Иван Крупко.

Гомельщина официально