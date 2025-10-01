Для Беларуси это пилотный проект, реализованный по инициативе Гомельского облисполкома.

«Все мы понимаем, что не у каждого человека есть родственники, которые могут оказать нужную помощь. Для государства нет чужих людей. Данное учреждение – это не только комфортные комнаты и удобное место для проживания, но и возможность для подопечных пройти реабилитацию, получить необходимое медицинское обслуживание, а также социализироваться и оставаться полезным обществу. Надеюсь, постояльцы найдут здесь новых друзей и занятия по интересам», – отметил председатель облисполкома Иван Крупко.

В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк.

Гомельщина официально