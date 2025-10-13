Сегодня к акции «Дай лесу новае жыццё!» по восстановлению лесов присоединились работники ОАО «Гомельский мясокомбинат» и студенты Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Ребята поделились, что данное мероприятие – важное и благородное дело, которое объединяет людей вокруг общей цели – заботы о природе и будущем нашей планеты. Участие в таких акциях позволяет внести личный вклад в восстановление лесных массивов.

Акция «Дай лесу новае жыццё!» проходит до 31 октября. Присоединиться могут все желающие.

Ирина Снежная, фото автора