На центральной площади райцентра развернулась традиционная осенняя ярмарка, где свои лучшие товары представили фермеры, сельскохозяйственные предприятия и рукодельники нашего района. Каждый может приобрести качественные овощи, фрукты и другую продукцию по доступным ценам прямо от производителя.

Напоминаем, что ярмарка продолжит свою работу до 13.00.

Кто еще не успел заготовить на зиму овощи, поспешите. Также осенняя ярмарка пройдет в г. Буда-Кошелево 25 октября

Приглашаем всех желающих!

Фото Натальи Логуновой