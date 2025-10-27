Председатель облисполкома Иван Крупко проинспектировал ход работ по строительству комплекса по обращению с ТКО под Гомелем.

Общая готовность объекта – 68%, часть работ проводится с незначительным отставанием. В связи с этим глава региона подверг критике строителей:

«В соответствии с директивным графиком объект должен быть введен в эксплуатацию весной 2026 года. И эти сроки вы обязаны соблюдать – при поставке материалов, заключении договоров с подрядчиками, выполнении поставленных задач».

Обсудили также вопрос обеспечения безопасности для будущих сотрудников комплекса, использование новых технологий по сортировке отходов.

Гомельщина официально