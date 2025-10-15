С планами предприятия ознакомился председатель облисполкома Иван Крупко.

Зимние энергосберегающие теплицы займут площадь в шесть гектаров и будут производить томаты. На предприятии построены тепловые насосы, при помощи которых будет производиться обогрев. Также установлены газовые котлы для подачи углекислого газа с целью увеличения урожайности. С учетом использования личных ресурсов предприятия проект является энергоэффективным и экономически выгодным.

Планируется, что в штате тепличного хозяйства будет 90 человек. Сейчас комбинат подбирает кадры. Ставку делают на молодых профессионалов. В декабре 2026 года проект должен быть реализован.

Губернатор поручил руководству предприятия продумать вопрос обучения специалистов, поскольку современные теплицы требуют использования новых технологий в работе.

Обсудили также вопрос возведения нового цеха по производству бумаги, в том числе крафтовой.

