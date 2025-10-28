Александр Данилович пропал без вести в 1943 году, в разгар ожесточенных боев за блокадный Ленинград. Более 80 лет его имя числилось в списках без вести пропавших. В рамках Всероссийской экспедиции «Ленинградский фронт» в сентябре нынешнего года поискоивики обнаружили обломки советского истребителя Як-7Б, который пилотировал 21-летний Александр Брайков.

Родственники летчика совместно с Ветковским райисполкомом решили вернуть останки гвардии младшего лейтенанта в Беларусь. В храме Преображения Господня состоялась траурная церемония отпевания. Здесь собрались родные, близкие, представители власти, общественных организаций, жители города.

В рамках народного проекта Белорусского фонда мира «Солдатская звездочка» на кладбище установили информационную табличку с именем летчика и QR-кодом, пройдя по которому можно узнать о его подвиге.

