Вопросы семейного неблагополучия и уклонение родителей от своих прямых обязанностей по воспитанию детей, курение несовершеннолетними электронных сигарет в запрещенных местах, отсутствие на занятиях в учреждениях образования без уважительных причин – эти и другие вопросы были в поле зрения членов комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома. Провела заседание заместитель председателя КДН Жанна Покидько. В работе комиссии принял участие помощник прокурора района Иван Кольчевский.

Татьяна Титоренко

Фото автора