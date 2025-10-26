В ноябре-декабре выезды нотариусов нотариальной конторы Буда-Кошелевского района в населенные пункты запланированы на:

— 4 ноября – Уваровичский с/с с 9.00 до 10.00 (тел. 7-74-75);

— 11 ноября – Узовский с/с с 9.00 до 10.00, Коммунаровский с/с с 11.00 до 13.00 (тел. 7-74-75);

— 20 ноября – Рогинский с/с с 8.30 до 9.30, Николаевский с/с с 10.30 до 11.30 (тел. 7-74-76);

— 4 декабря – Потаповский с/с с 8.00 до 9.00 (тел. 7-74-76);

— 5 декабря – Уваровичский с/с с 9.00 до 10.00 (тел. 7-74-75);

— 9 декабря – Узовский с/с с 9.00 до 10.00, Коммунаровский с/с с 11.00 до 13.00 (тел. 7-74-75);

— 11 декабря – Октябрьский с/с с 8.30 до 9.30, Широковский с/с с 10.00 до 11.00 (тел. 7-74-76).

Выезд осуществляется при наличии не менее одной заявки на совершение нотариального действия и (или) оказание услуги правового и технического характера, поданной не позднее рабочего дня, предшествующего дате выезда, предусмотренной графиком.