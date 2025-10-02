В средней школе №1 райцентра состоялась профориентационная встреча для старшеклассников района. Перед будущими абитуриентами выступили представители Военной академии Республики Беларусь, военно-транспортного факультета БелГУТа, сотрудники военных комиссариатов Гомельской области, а также Буда-Кошелевского и Чечерского районов.

В ходе встречи ребята узнали не только об особенностях поступления и тонкостях учебного процесса, но и о всех льготах, предусмотренных для курсантов. Представители подробно осветили перспективы карьерного роста, возможности дальнейшего служебного продвижения и широкий спектр военных специальностей, востребованных в современной армии. Это помогло ребятам составить полное представление о профессии защитника Отечества.

Запоминающимся моментом мероприятия стала практическая часть, где каждый желающий мог не просто увидеть, а подержать в руках образцы современного оружия, техники и экипировки из материально-технической базы Вооруженных Сил Беларуси.

Елизавета Малая

Фото автора