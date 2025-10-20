«Очень важный и крайне деликатный вопрос. Любое преступление против ребенка – тяжелейшая моральная травма. Это трагедия, которая оставляет след на всю жизнь», – подчеркнул председатель облисполкома.

Глава региона отметил, что противодействовать подобным проявлениям необходимо всему обществу:

«Ситуация требует серьезного анализа. Интернет является не только источником информации, но и зоной опасности. Необходимо усилить профилактическую работу, в том числе с родителями, выработать единый механизм мониторинга и быстрого реагирования на противоправные действия».

Участие в заседании принимают помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович, член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

