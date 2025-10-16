Визит начался со встречи с работниками ОАО «Буда-Кошелево агросервис». Мероприятие прошло при участии председателя райисполкома Валентина Ундруля. В рамках Единого дня информирования Артем Сергеевич остановился на роли семейных ценностей в современном обществе. Он подчеркнул, что крепкая семья – основа успешного развития государства. Укреплять институт семьи, сохранять семейные ценности и передавать традиции – значит инвестировать в будущее. Поэтому государственная политика Беларуси направлена на сохранение семьи, где отец – глава и опора для всего рода, источник накопленного в поколениях опыта, силы и мудрости предков, а мать – хранительница очага и духовный центр семьи, обеспечивающая гармонию и преемственность. Такая модель рассматривается как основа стабильности общества и воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к культурным традициям.

Социальная ориентированность – особенность нашего государства. Cчастливая семья является одним из приоритетов текущей пятилетки социально-экономического развития Беларуси. Сегодня в стране реализуется комплекс мер для поддержки семей, воспитывающих детей, с особым акцентом на многодетные семьи. В целях поддержания института семьи в Республике Беларусь введен ряд социальных пособий и государственных гарантий. Семья играет ключевую роль в достижении демографической устойчивости, сохранении суверенитета и независимости страны.

«Укрепление статуса семьи и традиционные ценности, поддержка материнства, отцовства и детства – национальный приоритет Беларуси. Популяризация семейных ценностей требует системного подхода и участия каждого из нас. Чем больше положительных примеров, поддержки и внимания уделяется семье, тем крепче становится общество и устойчивее развивается страна. Классическая модель семьи с детьми должна оставаться неизменным стилем жизни белорусов. Любите своих детей, цените родных и близких, берегите нашу любимую Беларусь!» – резюмировал начальник главного управления юстиции облисполкома.

Начальник отдела ЗАГС райисполкома Ирина Левкович акцентировала внимание на административных процедурах по заключению и расторжению брака.

Затем Артем Камалыев провел личный прием граждан в Буда-Кошелевском райисполкоме.

Татьяна Титоренко

Фото автора