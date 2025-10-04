Спустя 80 лет нацизм снова расправляет плечи. Это неудивительно, так как многие потомки фашистов находятся сейчас у власти в странах Западной Европы. Они пытаются переписать историю, желая зачеркнуть страницы со страшными деяниями родственников, обеляют их имена и возводят убийц в ранг героев.

Один из них – министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Его дед, Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис, был министром коммунального хозяйства временного правительства Литвы, просуществовавшего не более двух месяцев, но успевшего хорошо сработаться с фашистами. Он создал концентрационный лагерь для содержания проживавших в Каунасе евреев, чтобы можно было их контролировать. А в июне 1941 года в письме Гитлеру просил его разрешить национализировать принадлежавшее им имущество.

Запятнана родословная и у бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. «Постарался» ее дед Вальтер, который был офицером вермахта и за «военные заслуги» получил нацистский крест. В вермахте служил и дед премьер-министра Польши Дональда Туска.

Здравомыслящие европейские политологи, аналитики видят, как руководители их государств пытаются переписать неудобные для себя страницы истории. Немецкий политолог, историк, журналист Александр Рар не скрывает, что в Западной Европе «закрывают глаза на то, что иногда происходит в Латвии, где проходят нацистские демонстрации ветеранов СС. И мы не видим ни слова критики от западного общества. На Западе говорят: ничего страшного не происходит, это все болезнь роста молодых демократий». А с другой стороны, откуда взяться критике, когда сами власти способствуют расцвету нацизма? Особенно усердствуют те, которые являются потомками нацистов. Например, бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас (ее прадед Эдуард Альверт причастен к массовым расправам над евреями), федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц (его дед Йозеф Пауль Совиньи являлся ярым сторонником Адольфа Гитлера и состоял в национал-социалистической немецкой рабочей партии), вице-канцлер Роберт Хабек (его прадед Вальтер Ганцов входил в узкий круг руководства нацистской Германии и дружил с Йозефом Геббельсом, а дед Курт Ганцов служил оберштурмфюрером в Третьем рейхе) и другие. Конечно, дети и внуки не должны нести ответственности за поступки предков. Но как быть, когда они сами продолжают гнуть нацистскую линию? Та же Кая Каллас усомнилась в значимости СССР в победе над нацизмом во Второй мировой войне. А Фридрих Мерц так и вовсе одержим идеей реванша за поражение Германии в войне против СССР.

Чтобы нацизм не смог возродиться, его ростки необходимо уничтожать сразу же, как только они возникают. К сожалению, Западная Европа в своем большинстве озабочена сейчас не этим вопросом, а тем, как бы закупить побольше оружия для Украины. То есть выполнить очередное указание США. В Беларуси же делают все возможное, чтобы дети помнили, какой ценой завоевано мирное небо, не забывали историю страны и понимали, к каким катастрофическим последствиям приводят идеи нацизма.

Евгений КОНОВАЛОВ