Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, обозначил задачи для аграриев по уборочной кампании и севу озимых, передает корреспондент БЕЛТА.

При согласовании на должности руководителей районных исполкомов глава государства обратил внимание на сферу сельского хозяйства и текущие работы, требующие особого внимания местной вертикали.

Особую настороженность, по словам Президента, вызывает ситуация с уборкой кукурузы. В отдельных районах эту культуру все еще убирают на силос, хотя она уже высохла. А где-то ждут погодных условий, подсыхания почвы после осадков для уборки на зерно, хотя в такое время есть риски, что оно может быть некачественным из-за развития грибковых заболеваний на початках. Александр Лукашенко подчеркнул, что на местах нужно внимательно отнестись к процессу и принять взвешенное решение. «Определитесь на месте. Если можно приготовить силос, готовьте. Делайте все качественно», — ориентировал глава государства, напомнив, что от качества силоса зависит выращивание скота. Там, где идет уборка кукурузы на зерно, возможно, целесообразно его плющить, а не сушить, тем более что техники для этого в хозяйствах должно быть достаточно.

Президент также предупредил о необходимости завершать уборку свеклы. Хотя работы идут по графику, но расслабляться нельзя, так как погода неустойчива.

Что касается сева озимых культур, то здесь Александр Лукашенко потребовал завершения работ в кратчайшие сроки: «На этой неделе надо прекратить всякие посевы. Надо прекратить сеять озимые культуры. Отсеем яровыми (если будет такая необходимость. — Прим. БЕЛТА)».

В числе поручений главы государства — своевременное проведение осенних полевых работ, включая вспашку и подъем зяби. «Да, год (для сельского хозяйства. — Прим. БЕЛТА) необычный, все сдвинулось, передвинулось… Но на кого мы будем обижаться? С одной стороны необычный, с другой — урожайный. Поэтому надо напрягаться. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо убрать кукурузу, свеклу и надо перепахать почву», — подытожил Александр Лукашенко.