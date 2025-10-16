Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от аграриев своевременного завершения осенних полевых работ. Об этом глава государства заявил 16 октября на совещании о проектах прогнозных документов на 2026 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент акцентировал внимание участников мероприятия на актуальных вопросах в сельском хозяйстве — одной из важнейших отраслей экономики.

Александр Лукашенко подчеркнул важность своевременного выполнения необходимых осенних полевых работ, включая в том числе уборку урожая, вспашку и поднятие зяби, внесение удобрений, подготовку почвы к следующему сезону.

«Морозы вот-вот наступят. Если не поднимем зябь, не перепашем, у нас будет такая запарка весной, что мы не про урожай будем говорить… Поэтому сегодня надо день и ночь работать», — подчеркнул глава государства.

Президент во время совещания предметно и детально расспросил про ход уборочной кампании в различных регионах. Отдельное внимание он обратил на ситуацию в Гродненской области, которая традиционно занимает крепкие позиции по многим показателям в АПК. Но в этом году еще не завершила уборку по отдельным культурам, что, в принципе, нехарактерно для этого региона. Председателю Гродненского облисполкома Юрию Караеву пришлось отвечать на ряд критических вопросов и замечаний главы государства, в том числе по поводу еще не завершенной уборки свеклы и кукурузы. Последняя еще остается на полях в отдельных регионах, и качество зерна постепенно теряется. Его нужно как можно быстрее собирать и, например, заготавливать в плющеном виде. Так оно хорошо хранится и подходит для животноводства — кормления скота. Тем более что оборудования, машин для плющения зерна и заготовки такого корма в стране достаточно.

Хорошие результаты работы Президент отметил в Минской области: «Минская область в этом году работает неплохо, хотя тяжелая область». А руководство Гомельской и Витебской областей Александр Лукашенко предупредил, что состояние дел в сельском хозяйстве будет принципиально изучено, особенно в части того, что сделано для исправления ситуации с падежом скота.