Налоговый кодекс в Беларуси ежегодно корректируют. Над очередными изменениями работают парламентарии. В частности, новации могут коснуться владельцев собак.

В следующем году ожидается повышение налога за владение собаками, пишет myfin.by со ссылкой на проект Налогового кодекса-2026. Сейчас налог на собак составляет 63 рубля за содержание в доме потенциально опасных пород, для других – 13 рублей. В 2026 году его планируют поднять до 67 и 14 рублей соответственно.

Стоит отметить, что с 1 января 2025 года в налоговом законодательстве установлены единые категории плательщиков, которых наделили льготами по уплате налога за владение собаками. Независимо от количества питомцев, которые находятся во владении, теперь освобождены от налоговой нагрузки две категории граждан:

— инвалиды, которые содержат собаку-поводыря;

— инвалиды I и II группы.

В отношении одной собаки могут не уплачивать налог нижеприведенные категории физлиц:

— инвалиды III группы;

— пенсионеры и лица, которые имеют право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста;

— родители (усыновители, удочерители) несовершеннолетних детей-инвалидов;

многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет;

— проживающие в одноквартирных или блокированных жилых домах.

Кстати, физлица, которым положены налоговые льготы на одну собаку, при содержании в доме двух и более питомцев получат бонус в отношении пса, для которого налоговая ставка выше. Иными словами, владельцу овчарки и шпица придется уплатить налог только за маленькую собачку, а большой питомец подпадает под льготу. Если налоговая ставка одинакова для обоих песиков, то воспользоваться льготой хозяин сможет в отношении любого из своих питомцев.

К тому же, если обновления в Налоговый кодекс будут приняты, то в помощь коммунальщикам установят единую форму о перечислении налога за владение собаками для подачи в ИМНС – сочинять отчеты в произвольной форме больше не придется.

Напомним, что в Беларуси потенциально опасными считают 40 пород собак. В этот печень включены: айну, акабаш, американский питбультерьер, американский стаффордширский терьер, анатолийский карабаш, английский и бельгийский мастифы, бордоский и немецкий доги, бульмастиф, бультерьер, восточноевропейская, немецкая, греческая, кавказская, румынская, среднеазиатская и южнорусская овчарки, горная и леопардовая гончие, доберман Владека Рошины, доберман-пинчер, ирландский волкодав, канарская собака (перро де преса канарио), кангал, кане-норсо, кенгуровая собака, корельская медвежья собака, лангедокская пастушья собака, маремма, мальорский бульдог (терро де мальоркин), московская сторожевая, овчарка Дауфмана, ризеншнауцер, ротвейлер, супердог и його помесь с майконгом, тоса-ину, фила бразилейро, черный терьер и шарпей.

