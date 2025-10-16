Продолжаются самые массовые и популярные в Беларуси охоты – загонная охота на копытных и охота на пушных охотничьих животных.

Загонная охота на копытных охотничьих животных продлится по 31 декабря текущего года.

В соответствии с Правилами охоты, загонная охота разрешена в светлое время суток. При этом, допускается добыча копытных охотничьих животных любого пола и возраста с учетом установленных для охотничьих хозяйств норм их изъятия, в том числе по полу, возрасту и качеству (трофейные, нетрофейные).

Для добычи лося, оленя благородного, лани, взрослого кабана старше двух лет разрешается использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты. Для добычи оленя пятнистого, косули, муфлона и молодняка кабана (в возрасте до двух лет) разрешается использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты. Породы охотничьих собак, используемых на загонных охотах, определяются по решению пользователя охотничьих угодий.

Обращаем особое внимание охотников, что невыполнение участниками охоты элементарных требований ее безопасности — стрельба по охотничьим животным вдоль стрелковой линии, самовольный сход с номера, стрельба на шум, шорох или по неясно видимой цели — основные причины несчастных случаев при проведении загонных охот.

Нужно помнить, что загонная охота – это коллективная охота, в которой нередко принимают участие 20 и более человек. От каждого участника такой охоты требуется не только повышенная внимательность и осторожность, но и четкое выполнение указаний руководителя охоты.

Также напоминаем, что охотникам разрешается добыча волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, вороны серой, сороки, отстрел бродячих кошек и беспородных собак при любом законном нахождении в охотничьих угодьях в целях охоты.

Не следует забывать о том, что незаконные перемещение (транспортировка) или разделка диких животных, относящихся в соответствии с законодательными актами к объектам охоты, в том числе погибших, или их частей влечет административную (штраф от 20 до 30 базовых величин) или уголовную (штраф, лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) ответственность.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ